Орнитолог объяснил причины столкновения чаек с самолетом А321

Птицы часто обитают вблизи аэродромов, так как считают их безопасной территорией и не испытывают страха перед самолетами. Об этом «Звезде» рассказал руководитель научно-методического центра биоразнообразия Всероссийского НИИ окружающей среды Александр Сорокин, комментируя инцидент столкновения стаи чаек с самолетом А321 в километре от аэропорта.

«Территория аэропортов, аэродромов вообще, взлетно-посадочных полос привлекает птиц, тем что это большая открытая территория, где они контролируют все вокруг. К самолетам они привыкают и их не боятся, потому что прямого преследования со стороны самолетов не испытывают», - рассказал орнитолог.

По его словам, чаще всего в двигатели самолетов попадают стайные и «менее интеллектуальные» птицы, такие как грачи или чайки. В то же время сообразительные вороны в таких ситуациях обычно не оказываются.

Чтобы обезопасить воздушные судна от подобных инцидентов, сотрудники аэропортов должны вести работу по отпугиванию птиц ежедневно, подчеркнул Сорокин. Из различного набора средств для этого - акустических, пиротехнических, лазерных, химических и других - нужно выбирать самые эффективные и варьировать их между собой.

«Также очень важна окружающая территория, чтобы там не было полигонов мусорных, где чайки кормятся в больших количествах. После завтрака они могут прилететь на взлетную полосу и отдыхать там», - добавил собеседник «Звезды».

Лайнер «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил жесткую посадку в поле в километре от аэропорта Жуковский 15 августа. На экстренные меры пилоты пошли из-за попадания в двигатель птиц и последующего его возгорания. Ранее в Сети были опубликованы кадры, на которых видно, как в самолет врезается стая чаек.