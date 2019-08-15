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Узбекистан стал чемпионом финала II дивизиона «Танкового биатлона»

Александр Пешков
15:07 15.08.2019
Команда вырвала победу у танкистов Вьетнама, Кубы и Уганды.
Узбекистан стал чемпионом финала II дивизиона «Танкового биатлона»
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Узбекистан стал чемпионом финала второго дивизиона «Танкового биатлона», завершив гонку со временем 1 час, 46 минут и 9 секунд.

Финальный заезд первого дивизиона пройдет в субботу, 17 августа. Соперниками российской сборной станут Казахстан, Азербайджан и Белоруссия.

Конкурс «Танковый биатлон» проходит с 3 по 17 августа в Подмосковье. В нем принимают участие 25 государств: Россия, Азербайджан, Ангола, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Кувейт, Лаос, Мьянма, Монголия, Сирия, Сербия, Судан, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Шри-Ланка и ЮАР.

Танковые экипажи состязались в дисциплинах, схожих с обычным биатлоном. Все военнослужащие в своих подразделениях участвуют в гонках со стрельбой, преодолении водных препятствий и демонстрации нормативных показателей в боевой подготовке.

В состав каждой команды входят начальник команды, четыре экипажа танков, в том числе один запасной, два тренера и техническое обеспечение из шести человек.

Все экипажи, за исключением китайских, соревнуются на танках Т-72. Военнослужащие из КНР состязаются на танках Type-96, стоящих на вооружении Народно-освободительной армии Китая.

Прямую трансляцию финала I дивизиона «Танкового биатлона» с полигона Алабино смотрите на сайте «Звезды», в социальных сетях телеканала и в приложении на Smart TV.

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