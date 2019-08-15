Россия стала призером конкурса «Отличники войсковой разведки» на АрМИ-2019

В пустыне Тар в Индии завершился финальный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2019. Российская сборная взяла на соревновании третье место.

Во время эстафеты разведчики преодолели вплавь 150 метров водной преграды с тяжелыми грузами. Механику-водителю также предстояло управлять БМП-2 на плаву. С этой задачей он справился быстрее всех участников и без штрафных баллов.

Завершающим испытанием стал ночной марш-бросок в боевой экипировке на расстояние десять километров. Соревнующимся было запрещено пользоваться электронными приборами навигации и геолокации, передвигались они, полагаясь только на компас, карту и умение ориентироваться по азимутам.

По итогу всех этапов российская команда удостоилась третьего места. Серебро взял Узбекистан, а победителем конкурса стала сборная Индии.