Медведев поручил Минтрансу подготовить представление к наградам экипажа самолета А321

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение Министерству транспорта РФ подготовить представление к наградам членов экипажа самолета А321, аварийно севшего на кукурузном поле в Подмосковье. Премьер назвал очевидным решение вознаградить пилотов и экипаж за их высокий профессионализм.

«По итогам рассмотрения этой ситуации необходимо, видимо, будет подготовить документы о том, чтобы их (экипаж – прим. ред.) представить к государственным наградам», - заявил Медведев на заседании правительства.

Он особо отметил заслугу членов экипажа в спасении жизней более чем 200 пассажиров рейса и предотвращении крупной катастрофы.

Лайнер А321 летел из Жуковского в Симферополь. На его борту находились 234 человека. Во время взлета в самолет врезались птицы. Чайка попала в двигатель, из-за чего он начал выходить из строя. Экипаж принял решение экстренно посадить воздушное судно. Недалеко от аэропорта находилось большое кукурузное поле, экипаж принял решение садиться на него. После посадки всех пассажиров экстренно эвакуировали при помощи надувного трапа. Все, кто был на борту, выжили.