Глава Генштаба ВС РФ приехал на инспекцию крупных учений, предваряющих «Центр-2019»

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл на масштабные учения на полигон Донгуз в Оренбуржье. Эти учения являют собой заключительный этап подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Центр-2019», крупнейшему в этом году.

Всего в нынешних учениях задействовано более 5 тысяч военных и 650 единиц вооружений, военной и специальной техники. Маневры проходят сразу на семи полигонах Центрального военного округа: Тоцкий, Донгуз, Чебаркульский, Юргинский, Алейский, Свердловский и Рощинский, от Самарской области до Алтая.

В январе министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что целью проведения стратегических командно-штабных учений «Центр-2019» являются повышение качества оперативной и боевой подготовки.