В тушении пожара на рыбном предприятии в Санкт-Петербурге задействовали авиацию

В тушении крупного пожара на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге задействовали авиацию. Возгорание произошло в цехе предприятия по переработке рыбы.

Огонь охватил 1000 квадратных метров, в связи с чем пожару присвоили первый уровень сложности, который впоследствии подняли до второго.

Рядом с возгоранием находятся газовые баллоны, но все сотрудники предприятия оперативно эвакуированы с места происшествия, пострадавших нет.

На месте работает передвижная лаборатория контроля воздуха. В общей сложности в ликвидации пожара задействованы 140 человек и 33 единицы техники.