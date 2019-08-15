В тушении пожара на рыбном предприятии в Санкт-Петербурге задействовали авиацию
В общей сложности в ликвидации пожара задействованы 140 человек и 33 единицы техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В тушении крупного пожара на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге задействовали авиацию. Возгорание произошло в цехе предприятия по переработке рыбы.
Огонь охватил 1000 квадратных метров, в связи с чем пожару присвоили первый уровень сложности, который впоследствии подняли до второго.
Рядом с возгоранием находятся газовые баллоны, но все сотрудники предприятия оперативно эвакуированы с места происшествия, пострадавших нет.
На месте работает передвижная лаборатория контроля воздуха. В общей сложности в ликвидации пожара задействованы 140 человек и 33 единицы техники.