В Приэльбрусье завершился финальный этап конкурса «Эльбрусское кольцо»

В Кабардино-Балкарии завершился финальный этап конкурса «Эльбрусское кольцо». Участники стартовали от поляны Азау к базовому лагерю «Приют-11». Одновременно выдвинулись пять команд. Головокружительный марш-бросок - это серьезное испытание на прочность. Дистанция - около 20 километров. Наша съемочная группа вместе со всеми отправилась в экстремальное путешествие. Чем ближе к финишу, тем сложнее преодолевать себя. Снежные насыпи, горные реки, глубокие впадины.

После недолгого отдыха бойцы собирают снаряжение для главного восхождения. Штурм высшей точки России начался ночью. На вершину Эльбруса команды поднялись уже ближе к утру. Результаты будут известны вечером. Наши бойцы стали лучшими в выполнении более чем половины задач. Быстрее всех покорили скалодром, преодолели полосу препятствий. Теперь подсчитывают общие баллы.