Летчик-испытатель оценил действия экипажа Airbus при аварийной посадке в Жуковском

Экипаж самолета Airbus A-321 действовал профессионально и совершил посадку с убранным шасси, что позволило избежать серьезных механических повреждений машины. Об этом «Звезде» рассказал Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель Российской Федерации Магомед Толбоев.

«Вся мировая практика и регулирующие документы рекомендуют в случае вынужденной посадки такого типа самолета вне аэродрома совершать ее с убранным шасси, так как это позволяет снизить механические повреждения конструкции, и, самое главное, предотвращение пожара», - сказал Толбоев.

Напомним, что во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево 5 мая этого года SSJ-100 стойки шасси подломились от удара о ВПП и пробили баки с топливом в кессоне крыла, что привело к его утечке и возгоранию самолета.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.