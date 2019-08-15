Дмитрий Булгаков прибыл на финал конкурса «Мастера автобронетанковой техники»

В Воронежской области в напряженной борьбе между лучшими мастерами автобронетанковой техники по итогам трех первых заездов лидирует российская сборная. Ей на пятки наступают военные водители из Китая, а замыкают тройку лидеров участники из Венесуэлы. Всего же в конкурсе участвуют семь стран.

За командной эстафетой, результаты которой будут известны позже и станут решающими, наблюдал замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Финал АрМИ-2019 и «Танкового биатлона» состоится 17 августа на полигоне Алабино. Там же пройдет награждение победителей.