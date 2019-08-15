Россия взяла золото на конкурсе «Авиадартс-2019»

Команда Российской Федерации завоевала кубок конкурса «Авиадартс-2019», победив в четырех номинациях из семи. Второе место заняла команда Китайской Народной Республики, третье место поделили сборные республик Беларусь и Казахстан.

Зачет конкурса проводился по семи номинациям по родам авиации. По результатам конкурса российские летчики выиграли в истребительной, бомбардировочной, дальней и армейской авиации на боевых вертолетах. Китайские экипажи стали лидерами в военно-транспортной авиации. Белорусские и казахские летчики - победителями в армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах и в штурмовой авиации соответственно.

«Российская команда лидировала с самого начала соревнований, уже после первого этапа конкурса - сдачи физической подготовки. Но основное распределение мест состоялось только после определения результатов боевого применения. Именно данный, заключительный этап соревнований дает экипажам наибольшее количество очков», - заявил главный судья конкурса генерал-майор Олег Маковецкий.

Помимо золотых, наград российская команда завоевала четыре серебряные медали и две бронзовые. Экипажи из Китая - по две серебряные и бронзовые, белорусские и казахские летчики - по одной.

Награждение победителей и призеров международного конкурса «Авиадартс-2019» пройдет на аэродроме Дягилево в Рязани 17 августа 2019 года.

В конкурсе «Авиадартс-2019» участвовали 43 экипажа истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской, дальней и военно-транспортной авиации команд Китайской Народной Республики, республик Беларусь и Казахстан, Российской Федерации.