Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

Подписание мирного договора с Японией замедляется тем, что официальный Токио не признает принадлежность Курильских островов России по итогам Второй мировой войны. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

При этом глава МИД подчеркнул, что, несмотря на такое положение дел, ситуация с подписанием не является тупиковой.

«Все упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны… Мы хотим хороших отношений с нашим японским соседом, для этого нам нужно понять, готова ли Япония признать итоги Второй мировой войны», - отметил руководитель внешнеполитического ведомства.

При этом Лавров подчеркнул, что российское руководство в вопросе взаимоотношений с Японией следует поручениям президента России Владимира Путина, которые «нацелены на развитие отношений во всех областях» между Москвой и Токио.