Замминистра обороны РФ наградил лучших снайперов на конкурсе АрМИ-2019

Замглавы Минобороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров вручил дипломы и ценные подарки победителям и призерам конкурса «Снайперский рубеж» в номинации «Снайперский биатлон», проведенного на белорусском полигоне Брестский 3-15 августа в рамках Армейских международных игр.

«Все военные знают, что такое снайпер и что такое разведгруппа. Это две важнейшие взаимосвязанные составляющие, без которых современный бой успешно вестись не может», - сказал замглавы Минобороны РФ.

Он отметил, что Армейские международные игры - это не только спорт и соревнования.

«Это в первую очередь международное военное сотрудничество, изучение и перенимание опыта друг друга, это знакомство с вооруженными силам других государств», - подчеркнул Евкуров.

Генерал передал руководству Министерства обороны Белоруссии приветствие и благодарность от министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу «за прекрасную организацию» международных конкурсов «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда» и выразил надежду, что в будущем формат этих конкурсов станет еще более широким.

В церемонии награждения победителей и призеров конкурса «Снайперский рубеж» в других номинациях приняли участие министры обороны Белоруссии и Сербии Андрей Равков и Александар Вулин.