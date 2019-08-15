Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Жена командира А321 рассказала о первом разговоре с мужем после экстренной посадки

Лина Давыдова
14:30 15.08.2019
Наталья Юсупова призналась, что переживает за мужа из-за выбранной им профессии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Leonid Faerberg, Globallookpress

Жена командира самолета А321 Дамира Юсупова Наталья рассказала о первом разговоре с мужем после экстренной посадки лайнера.

«Он просто сказал, что все живы, все нормально, про себя он пока ничего не говорил», - поделилась Наталья.

Дамир Юсупов улетел в Москву в воскресенье, 11 августа. Ежедневно он совершал рейсы из столицы. В четверг, 15 августа, Дамир должен был совершить два рейса - из Москвы в Симферополь и обратно, а потом вернуться домой, в город Полевской Свердловской области.

Наталья призналась, что всегда переживает за мужа из-за выбранной им профессии.

«Сначала он выучился на юриста, работал юристом, потом в 32 года решил попробовать себя. Поступил, отучился, вот приняли на работу в "Уральские авиалинии", летает... Переживаю, конечно же, понимаю, что опасная профессия», - сказала девушка.

Сейчас Наталья ждет мужа домой и надеется, что он прилетит в ближайшее время.

«Просто жду мужа домой, чтобы он уже прилетел, обнять его, поцеловать, узнать все из первых уст», - добавила она.

Лайнер А321 летел из Жуковского в Симферополь. На его борту находились 234 человека. Во время взлета в самолет врезались птицы. Чайки попали в двигатели, из-за чего они начали выходить из строя. Экипаж принял решение экстренно посадить воздушное судно. Недалеко от аэропорта находилось большое кукурузное поле, экипаж принял решение садиться на него. После посадки всех пассажиров экстренно эвакуировали при помощи надувного трапа. Все, кто был на борту, выжили.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ближайшее время посадившие самолет пилоты - командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин - будут представлены к государственной награде

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.08.2019, 08:52
Самолет в поле: новые кадры с места жесткой посадки A321 в Подмосковье
Дата15.08.2019, 15:09
Сборная России победила в конкурсе «Мастера автобронетанковой техники» на АрМИ-2019
Дата14.08.2019, 00:24
«Краснодар» выбил «Порту» из Лиги чемпионов
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата12.08.2019, 14:16
Шойгу представили разработки новых боевых роботов
Дата14.08.2019, 12:53
В Москве представили новые документы, раскрывающие подробности заключения пакта Молотова - Риббентропа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:02 В стране и мире
Видео
В тушении пожара на рыбном предприятии в Санкт-Петербурге задействовали авиацию
14:15 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео спасения заблудившегося в лесу в Омске ребенка
13:35 В стране и мире
Видео
«Я вошла в штопор»: мама стюардессы A321 рассказала, как узнала о жесткой посадке самолета
13:31 В стране и мире
Над Донецком сбили украинский беспилотник с гранатой
11:28 В стране и мире
В Турции могут отменить систему «все включено» в отелях
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Двигатель несколько раз хлопал»: пассажир А321 рассказал подробности жесткой посадки
Астроном представил проект гигантского телескопа с Землей в качестве линзы
Соль и слезы: британка попыталась сварить яйца в микроволновке и едва не лишилась глаз
Внеземная «азбука Морзе»: ученые получили восемь загадочных сигналов из космоса
Наводнение в Иркутской области выгнало из тайги опасного преступника
Вечно молодой: обнаружен продукт для «отсрочки» старости
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.