Жена командира А321 рассказала о первом разговоре с мужем после экстренной посадки

Жена командира самолета А321 Дамира Юсупова Наталья рассказала о первом разговоре с мужем после экстренной посадки лайнера.

«Он просто сказал, что все живы, все нормально, про себя он пока ничего не говорил», - поделилась Наталья.

Дамир Юсупов улетел в Москву в воскресенье, 11 августа. Ежедневно он совершал рейсы из столицы. В четверг, 15 августа, Дамир должен был совершить два рейса - из Москвы в Симферополь и обратно, а потом вернуться домой, в город Полевской Свердловской области.

Наталья призналась, что всегда переживает за мужа из-за выбранной им профессии.

«Сначала он выучился на юриста, работал юристом, потом в 32 года решил попробовать себя. Поступил, отучился, вот приняли на работу в "Уральские авиалинии", летает... Переживаю, конечно же, понимаю, что опасная профессия», - сказала девушка.

Сейчас Наталья ждет мужа домой и надеется, что он прилетит в ближайшее время.

«Просто жду мужа домой, чтобы он уже прилетел, обнять его, поцеловать, узнать все из первых уст», - добавила она.

Лайнер А321 летел из Жуковского в Симферополь. На его борту находились 234 человека. Во время взлета в самолет врезались птицы. Чайки попали в двигатели, из-за чего они начали выходить из строя. Экипаж принял решение экстренно посадить воздушное судно. Недалеко от аэропорта находилось большое кукурузное поле, экипаж принял решение садиться на него. После посадки всех пассажиров экстренно эвакуировали при помощи надувного трапа. Все, кто был на борту, выжили.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ближайшее время посадившие самолет пилоты - командир Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин - будут представлены к государственной награде