Магия чисел: пять семнадцатилетних россиянок родили в прошлом году по пятому ребенку

В России в 2018 году появились на свет пятеро детей, которые стали пятыми по счету для их 17-летних матерей. Об этом сообщает Росстат.

Также, по информации ведомства, 919 детей родились у девушек в возрасте 15 лет, при этом 22 из них стали матерями повторно. Шестнадцатилетние россиянки родили 2 925 младенцев, 165 из которых стали вторыми в семье, девять - третьими, еще два ребенка - четвертыми.

Свыше 190 детей родились у 14-летних девушек, 34 - у 13-летних. Кроме того, четыре ребенка родились у 12-летних мам.

Комментируя такие денные, директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский в беседе с РИА Новости сообщил, что в некоторых российских регионах такие ранние роды считаются нормой.

Напомним, по законам РФ возраст сексуального согласия начинается с 16 лет. За половой акт, совершенный взрослым человеком с лицом, не достигшим 16-летия, наступает уголовная ответственность.