«Я вошла в штопор»: мама стюардессы A321 рассказала, как узнала о жесткой посадке самолета

Мама Надежды Вершининой, бортпроводницы, которая была на борту A321 «Уральских авиалиний», совершившего жесткую посадку в Московской области, рассказала «Звезде» о первых секундах, после того как она узнала о происшествии. По словам Елены Васильевны, в первый момент она была в шоке.

«Я просто в штопор сперва вошла, и у меня пошли слезы. Я сперва даже не поняла, кто мне звонит и что мне говорят. Я потом только сообразила. Хотела услышать голос своей дочери и убедиться, что с ней все хорошо. Думала, что это розыгрыш. Звонивший человек меня успокоил и сказал, что все хорошо. Затем я сама ей позвонила», - вспоминает мама стюардессы.

Ранее пассажиры A321 поблагодарили экипаж самолета за проделанную в экстренной ситуации работу и отметили высокий профессионализм летчиков - командира воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина.

Утром 15 августа вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь пассажирский самолет А321 совершил жесткую посадку в Подмосковье из-за загоревшегося двигателя. Инцидент произошел после попадания в двигатель птиц. На борту воздушного судна находились 234 человека.

В связи со случившимся Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.