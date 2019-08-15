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Севший в Подмосковье А321 сняли с воздуха

Лиана Давтян
13:38 15.08.2019
Самолет до сих пор находится посреди кукурузного поля, на месте работают аварийные службы и следователи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Коптер снял с воздуха самолет А321, экстренно севший посреди кукурузного поля в Московской области. Судя по кадрам, лайнер пропахал 400 метров поля, прежде чем остановиться.

Сейчас на месте ЧП продолжают работать аварийные службы.

Ранее специалисты вытащили из самолета бортовые самописцы. Они не пострадали. Черные ящики будут направлены на расшифровку в Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Утром 15 августа пассажирский самолет Airbus A321, следовавший из Жуковского в Симферополь, совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, экипажу пришлось экстренно сесть после того, как в самолет врезались птицы. Из-за попавших в двигатели чаек у воздушного судна начались неполадки. Экипажу удалось посадить лайнер и спасти людей. По последним данным, в результате ЧП пострадали 55 человек.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ближайшее время посадившие самолет пилоты будут представлены к государственной награде.

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