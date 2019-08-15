Над Донецком сбили украинский беспилотник с гранатой
Ранее сообщалось, что вчера в ЛНР удалось уничтожить четыре БПЛА ВСУ.
© Фото: НМ ДНР
Средствами ПВО Народной милиции ДНР над Петровским районом Донецка был сбит украинский беспилотник типа Phantom. Он нес на себе гранату ВОГ-17. По информации представителей НМ ДНР, он был запущен с позиций 24-й бригады ВСУ.
БПЛА был сбит в районе Параллельной улицы. По данным НМ ДНР, он направлялся в сторону центра поселка шахты Трудовская. По счастливой случайности боеприпас не сработал. Он был вывезен саперами Народной милиции в безопасное место и уничтожен. Предположительно, целью беспилотника могли быть школа, подстанции или детский сад.
Напомним, использование авиации, в том числе БПЛА, запрещено минскими договоренностями.
Накануне средства ПВО НМ ЛНР уничтожили четыре беспилотника ВСУ, которые проводили разведку и корректировку огня.