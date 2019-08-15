В Кремле считают героями летчиков А321, посадивших самолет в кукурузном поле

Летчики, посадившие в подмосковном поле самолет А321, спасли десятки жизней. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Пассажиры самолета и члены экипажа остались живы, желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет», - сказал журналистам представитель Кремля, комментируя инцидент с экстренной посадкой лайнера.

Представитель Кремля также сообщил, что в ближайшее время посадившие самолет пилоты будут представлены к государственной награде.

«После того как будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности, в кратчайшие сроки, никаких сомнений в этом нет, они будут награждены», - подчеркнул он.

Песков также отметил, что четверг, 15 августа, стал очень хорошим днем не только благодаря действиям пилотов и спасению пассажиров, но и из-за хороших новостей из Омской области, где нашли живым пропавшего во вторник трехлетнего мальчика.

«И мальчик тоже у нас под Омском живой нашелся. Слава богу!» - порадовался пресс-секретарь Владимира Путина.

Самолет А-321 «Уральских авиалиний» вылетел из подмосковного Жуковского в Симферополь утром 15 августа. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете самолет столкнулся со стаей чаек. Несколько птиц попали в двигатели. Экипаж принял решение экстренно сажать лайнер. Самолет сел на брюхо в кукурузном поле в Раменском районе Московской области. Пассажиров эвакуировали при помощи надувного трапа. По данным Минздрава РФ, пострадали 23 человека, в том числе девять детей. В больнице на данный момент находится только один пассажир, остальные были выписаны.

А в Омской области волонтеры нашли мальчика, который пропал днем 13 августа. Родители оставили его в машине одного и ушли собирать ягоды. Когда они вернулись, ребенка в автомобиле уже не было. Мальчика искали более 700 человек - полиция, волонтеры, Росгвардия. На подмогу прибыли беспилотники, вездеходы и авиация.