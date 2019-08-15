Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле считают героями летчиков А321, посадивших самолет в кукурузном поле

Виктория Сытенко
12:47 15.08.2019
Пилоты, посадившие самолет А321 в Московской области, в кратчайшие сроки будут представлены к государственной награде. Об этом сообщил Дмитрий Песков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: in_circulation, ВКонтакте

Летчики, посадившие в подмосковном поле самолет А321, спасли десятки жизней. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

«Пассажиры самолета и члены экипажа остались живы, желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал, и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет», - сказал журналистам представитель Кремля, комментируя инцидент с экстренной посадкой лайнера.

Представитель Кремля также сообщил, что в ближайшее время посадившие самолет пилоты будут представлены к государственной награде.

«После того как будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности, в кратчайшие сроки, никаких сомнений в этом нет, они будут награждены», - подчеркнул он.

Песков также отметил, что четверг, 15 августа, стал очень хорошим днем не только благодаря действиям пилотов и спасению пассажиров, но и из-за хороших новостей из Омской области, где нашли живым пропавшего во вторник трехлетнего мальчика.

«И мальчик тоже у нас под Омском живой нашелся. Слава богу!» - порадовался пресс-секретарь Владимира Путина.

Самолет А-321  «Уральских авиалиний» вылетел из подмосковного Жуковского в Симферополь утром 15 августа. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. На взлете самолет столкнулся со стаей чаек. Несколько птиц попали в двигатели. Экипаж принял решение экстренно сажать лайнер. Самолет сел на брюхо в кукурузном поле в Раменском районе Московской области. Пассажиров эвакуировали при помощи надувного трапа. По данным Минздрава РФ, пострадали 23 человека, в том числе девять детей. В больнице на данный момент находится только один пассажир, остальные были выписаны.

А в Омской области волонтеры нашли мальчика, который пропал днем 13 августа. Родители оставили его в машине одного и ушли собирать ягоды. Когда они вернулись, ребенка в автомобиле уже не было. Мальчика искали более 700 человек - полиция, волонтеры, Росгвардия. На подмогу прибыли беспилотники, вездеходы и авиация.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.08.2019, 08:52
Самолет в поле: новые кадры с места жесткой посадки A321 в Подмосковье
Дата15.08.2019, 08:37
Российские военные завоевали серебро в конкурсе «Мастер-оружейник» на АрМИ-2019
Дата14.08.2019, 00:24
«Краснодар» выбил «Порту» из Лиги чемпионов
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата12.08.2019, 14:16
Шойгу представили разработки новых боевых роботов
Дата14.08.2019, 12:53
В Москве представили новые документы, раскрывающие подробности заключения пакта Молотова - Риббентропа
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:15 В стране и мире
Опубликовано видео спасения заблудившегося в лесу в Омске ребенка
13:35 В стране и мире
Видео
«Я вошла в штопор»: мама стюардессы A321 рассказала, как узнала о жесткой посадке самолета
13:31 В стране и мире
Над Донецком сбили украинский беспилотник с гранатой
11:28 В стране и мире
В Турции могут отменить систему «все включено» в отелях
10:50 В стране и мире
Атамбаеву предъявлены новые обвинения
События дня
События дня
Пожары в Сибири
Паводок в Иркутской области
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Двигатель несколько раз хлопал»: пассажир А321 рассказал подробности жесткой посадки
Астроном представил проект гигантского телескопа с Землей в качестве линзы
Соль и слезы: британка попыталась сварить яйца в микроволновке и едва не лишилась глаз
Внеземная «азбука Морзе»: ученые получили восемь загадочных сигналов из космоса
Наводнение в Иркутской области выгнало из тайги опасного преступника
Вечно молодой: обнаружен продукт для «отсрочки» старости
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.