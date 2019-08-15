«Действия пилотов спасли нам жизнь»: пассажиры A321 благодарят экипаж самолета за высокий профессионализм

Пассажиры авиалайнера A321 «Уральских авиалиний», который совершил жесткую посадку в Подмосковье, благодарят экипаж самолета за проделанную в экстренной ситуации работу и отмечают высокий профессионализм летчиков - командира воздушного судна Дамира Юсупова и второго пилота Георгия Мурзина.

«Уже изначально, как только самолет начал пытаться взлетать, по нему прошла непонятная вибрация. Но мы верили, что пилоты справятся с трудностями. И, безусловно, героические действия пилотов обеспечили нам сохранность», - рассказал «Звезде» один из пассажиров A321.

Мужчина также отметил самоотверженную работу бортпроводниц, которые после жесткой посадки «сняли с себя туфли и босиком бегали по кукурузному полю, пытались помочь пассажирам».

«Потрясающая работа персонала», - резюмировал пассажир.

В социальных сетях высокий профессионализм пилотов экипажа A321 также не остался незамеченным: на их страницах люди массово пишут слова благодарности.

«Вся страна и не только благодарит Вас и весь экипаж за спасенные вами жизни!!! Вы ГЕРОИ!!!» - написал одиин из пользователей на странице Дамира Юсупова во «ВКонтакте».

Утром 15 августа вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь пассажирский самолет А321 совершил жесткую посадку в Подмосковье из-за загоревшегося двигателя. Инцидент произошел после попадания в двигатель птиц. На борту воздушного судна находились 234 человека.

В связи со случившимся Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.