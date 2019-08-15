Новая высота: орбиту МКС увеличат на два километра

Российские специалисты утром в четверг проведут операцию, в результате которой откорректируют высоту орбиты Международной космической станции (МКС). Это необходимо для создания оптимальных баллистических условий для запуска и стыковки МКС и корабля «Союз МС-14», полет которого запланирован на 22 августа.

Операция пройдет в два этапа. В 08:53 по московскому времени произойдет первое включение двигательной установки. Второй раз ее включат в 11:53. В результате высота полета станции увеличится на 2,1 километра и составит 415,5 километра.

Известно, что минимальная высота орбиты МКС составляет 415 километров, максимальная - 428,7 километра. Увеличат высоту орбиты станции с помощью двигательной установки грузового корабля «Прогресс МС-12», сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что 31 июля грузовой космический корабль «Прогресс МС-12» был запущен с Байконура на ракете-носителе «Союз-2.1а». «Прогресс» - третий за всю историю запусков корабль, который прилетел к станции по сверхкороткой двухвитковой схеме.