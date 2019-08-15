В СК рассказали о найденном в Омской области трехлетнем мальчике

В следственном комитете сообщили об успешном завершении поиска трехлетнего Коли Бархатова, пропавшего в лесу в Омской области. Мальчика нашли живым.

«В Омской области успешно завершен поиск трехлетнего мальчика. Ребенок найден живым», - рассказали представители регионального СУ СК РФ.

Трое суток ребенок провел в лесу. Сейчас мальчика осматривают врачи. О месте обнаружения Коли и его состоянии пока неизвестно.

В поисках ребенка участвовали более 700 человек. Полицейские, кинологи, спасатели, волонтеры, местные жители прочесывали территорию леса даже ночью. А утром к ним присоединились беспилотники, вездеходы и авиация.

Коля Бархатов приехал в лес вместе с родителями во вторник, 13 августа. Взрослые оставили ребенка в машине, пока собирали ягоды. Вернувшись, родители не обнаружили ребенка в машине. После безуспешных самостоятельных поисков они решили обратиться в полицию.