Россияне стали лучшими на одном из этапов конкурса «АрМИ-2019» среди военных медиков

Российская команда показала лучший результат на конкурсе «Военно-медицинская эстафета» Армейских международных игр.

Огнестрельные ранения, переломы, остановка сердца. Со всем этим Андрей и Надежда справились безукоризненно, что зафиксировали специальные датчики роботов-манекенов.

После этапа «Командная переправа», по результатам выступлений женской и мужской сборных российские врачи занимают третье место, уступая медикам из Казахстана и Узбекистана.

«Военно-медицинская эстафета» - состязание медицинских сотрудников в индивидуальном мастерстве и командном первенстве, а также на лучшего механика-водителя.

Команду составляют: начальник, тренер, переводчик, мужская команда (врач, три медспециалиста, водитель, два запасных участника), женская команда (врач, три медспециалиста, водитель, двое запасных), один представитель техперсонала, два человека обслуживания войсковой техники.