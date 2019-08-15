В Омске нашли пропавшего в лесу трехлетнего ребенка

В Омске нашли пропавшего в лесу трехлетнего мальчика. Об этом сообщают поисковики.

Ребенок жив. О состоянии его здоровья в настоящий момент ничего не известно.

Во вторник, 13 августа, семья мальчика отправилась в лес собирать ягоды. Мать и отец оставили его в запертой машине на 15 минут, а когда вернулись, сына уже не было. После безуспешных самостоятельных поисков они решили обратиться в полицию.

В поисках ребенка были задействованы более 700 человек - волонтеры, бойцы Росгвардии, специалисты-кинологи. Лес прочесывали даже в ночное время.

В поисковой операции также участвовала авиация: самолет, вертолет и несколько беспилотников.