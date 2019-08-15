В Турции могут отменить систему «все включено» в отелях

В Турции торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланья обратились к руководству страны с просьбой пересмотреть стандарты системы «все включено» в отелях. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров.

Торгово-промышленная палата города Манавгат направила письмо в министерство туризма и культуры Турции с просьбой изменить стандарты all inclusive и определить районы, где работа отелей в таком формате не будет наносить ущерб другому бизнесу.

Члены палаты убеждены, что система «все включено» уничтожает их бизнес, а пересмотр стандартов данного формата позволит добиться «честной конкурентной борьбы» за расходы туристов между предпринимателями и отелями. По мнению торговцев, сейчас многие гости редко выходят за пределы отеля, а потому не тратят деньги на гастрономию и покупки за пределами гостиниц.

В палате торговцев и ремесленников Аланьи подчеркивают, что многие продавцы брали кредиты для того, чтобы открыть магазины к сезону, однако потом они не смогли вернуть заемные деньги из-за отсутствия доходов. Предприниматели города выступают за более кардинальные изменения и требуют полностью отказаться от системы all inclusive в центральной части Аланьи.

Представители турецких принимающих компаний, в свою очередь, уверяют, что туристы, в основном из России, стали тратить меньше из-за того, что цены в отелях Турции выросли на 20-30%, в связи с чем часть денег на отдых люди тратят на отель. Также, по мнению специалистов, многие туристы приезжают в Турцию не в первый раз, поэтому экскурсии и шопинг не вызывают у них интерес.