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Российские моряки показали лучшее время на конкурсе «Кубок моря»

Александр Пешков
10:52 15.08.2019
Окончательные результаты конкурса будут объявлены в ближайшее время.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Российская команда заняла первое место в финальном состязании конкурса АрМИ-2019 «Кубок моря». Российские моряки лучше всех выполнили задание по постановке корабля на якорь. 

Россию на конкурсе представляет экипаж малого ракетного корабля Каспийской флотилии.

Команда Азербайджана празднует досрочную победу на «Кубке моря». Интрига сохраняется в том, кто займет остальные призовые места.

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