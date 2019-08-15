Атамбаеву предъявлены новые обвинения

Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение еще по двум коррупционным уголовным делам. Об этом заявил адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

«Ему (Атамбаеву - прим. ред.) вручили еще два уведомления об обвинении в коррупции. Оба дела касаются приобретения земельных участков в селе Кой-Таш», - сказал защитник.

Ранее глава управления Генеральной прокуратуры по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Киргизии Замир Бейшекеев рассказал, что Алмазбека Атамбаева обвинили в убийстве и других тяжких преступлениях.

Напомним, вечером 7 августа в селе Кой-Таш спецназ ГКНБ предпринял попытку проведения операции по задержанию Атамбаева, однако штурм был отбит его сторонниками. На следующий день силовики провели повторный штурм, в итоге политик сдался. Позже правоохранители начали силой разгонять собравшихся на площади Ала-Тоо людей. Согласно последним данным, за два дня столкновений пострадали 136 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.

В пятницу, 9 августа, Алмазбека Атамбаева заключили под стражу по меньшей мере до 26 августа 2019 года.