В Минздраве уточнили число пострадавших во время ЧП с A321

В результате жесткой посадки пассажирского A321 в Подмосковье пострадали 23 человека. Об этом «Звезде» рассказал пресс-секретарь Минздрава РФ Максим Радецкий.

«В результате жесткой посадки самолета, следовавшего по маршруту Жуковский - Симферополь, на госпитализацию направлены 23 пассажира, среди которых девять детей. На место ЧП оперативно выезжало 20 бригад скорой помощи. Состояние пострадавших не вызывает опасения у медиков и оценивается как средней степени тяжести, близкое к удовлетворительному. В основном это ушибы и ссадины», - сообщил Радецкий.

Представитель Минздрава также заявил, что ситуация с оказанием медпомощи пострадавшим находится под личным контролем главы ведомства Вероники Скворцовой.

Утром 15 августа вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь пассажирский самолет А321 совершил жесткую посадку в Подмосковье из-за загоревшегося двигателя. Инцидент произошел после попадания в двигатель птицы.

В связи со случившимся Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.