Пассажиры А321 сняли момент попадания птиц в двигатель самолета
По предварительным данным, в двигатель самолета попала стая птиц, что привело к возгоранию.
© Видео: kak_nado, Instagram © Фото: kak_nado, Instagram
В Сети появились кадры, сделанные пассажирами экстренно севшего в кукурузном поле самолета «Уральских авиалиний» А321. На опубликованном видео во взлетающий лайнер врезается стая птиц.
По предварительной версии, двигатель самолета загорелся из-за попадания в него птиц. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку. Борт сел на брюхо на кукурузном поле недалеко от города Раменское в Московской области. Пассажиры эвакуировались из салона с помощью специальных надувных трапов.
По данным Минздрава, в результате экстренной посадки пострадали 23 человека, среди которых девять детей. Они доставлены в ближайшую больницу. Всего на борту самолета находились 234 человека.