Пассажиры А321 сняли момент попадания птиц в двигатель самолета

В Сети появились кадры, сделанные пассажирами экстренно севшего в кукурузном поле самолета «Уральских авиалиний» А321. На опубликованном видео во взлетающий лайнер врезается стая птиц.

По предварительной версии, двигатель самолета загорелся из-за попадания в него птиц. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку. Борт сел на брюхо на кукурузном поле недалеко от города Раменское в Московской области. Пассажиры эвакуировались из салона с помощью специальных надувных трапов.

По данным Минздрава, в результате экстренной посадки пострадали 23 человека, среди которых девять детей. Они доставлены в ближайшую больницу. Всего на борту самолета находились 234 человека.