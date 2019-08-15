«Не иностранный»: на Украине признали легитимность использования русского языка

Русский язык на Украине не является иностранным. С таким заявлением выступил депутат Рады Нестор Шуфрич. Он добавил, что украинские парламентарии имеют право говорить на том языке, на каком им удобно.

Шуфрич также напомнил, что в Конституции страны прописано использование русского языка.

«Верховной радой гарантируется право использовать любой язык, если об этом заранее уведомлен секретариат для обеспечения перевода. А вопрос доведения этой информации другим депутатам на государственном языке должен быть обеспечен техническими службами секретариата Рады», - цитирует его УНИАН.

Украинский депутат подчеркнул, что говорить на русском – это принципиальная позиция, а также своего рода «протест» в отношении того, что в настоящее время происходит в отношении ряда языков: русского, венгерского, румынского и других. Речь идет о том, что с принятием закона об украинском языке как государственного и закона об образовании возможность говорить на перечисленных языках на Украине оказалась ограничена.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный еще правительством Петра Порошенко, вступил в силу 16 июля этого года. Согласно документу, украинский язык становится обязательным для органов государственной власти и госучреждений.