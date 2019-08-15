Военные РФ и Турции провели совместное патрулирование в сирийском Телль-Рифате

Российские и турецкие военные провели совместное патрулирование на территории сирийского Телль-Рифата. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Алексей Бакин в ходе брифинга.

По его словам, патрулирование состоялось в среду, 14 августа.

«Четырнадцатого августа 2019 года с 12.00 до 12.40 осуществлено совместное патрулирование подразделениями военной полиции ВС РФ и ВС Турции в зоне деконфликтации "Телль-Рифат"», - отметил он.

Бакин добавил, что патрулирование было осуществлено по маршруту Херболь - Шейх-Айса.

Ранее сообщалось, что российские военные доставили новую партию гуманитарной помощи в сирийский Алеппо. На площадь рядом с разрушенной мечетью их пришли встретить 500 человек.