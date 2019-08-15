Наводнение в Иркутской области выгнало из тайги опасного преступника

Наводнение в Иркутской области, несмотря на ужасные последствия для местных жителей, позволило выйти на след преступника, который 24 года находился в федеральном розыске.

Речь идет об уголовном деле 72-летнего жителя Кемеровской области: мужчина находился в федеральном розыске за покушение на двойное убийство. После совершения преступления он скрылся в тайге. Следователям удалось выйти на беглеца именно благодаря наводнению в Иркутской области, которое «вывело» его из временного убежища.

В частности, в середине июля в Тулунскую городскую больницу поступил 72-летний мужчина, у которого диагностировали многочисленные ушибы и ссадины, а также сильное переохлаждение. Из-за ЧС, сложившейся в регионе, у многих поступавших в больницы не было документов. У злоумышленника документы так же отсутствовали, однако при поступлении в учреждение он рассказал о себе всю информацию. В связи с тем, что сведения были занесены в компьютер и прогнаны через базу данных, вскоре пенсионером заинтересовались сотрудники оперативной службы уголовного розыска.

«На протяжении 24 лет находился в федеральном розыске по обвинению в покушении на убийство двух человек, в том числе малолетней девочки. Все это время скрывался на территории Иркутской области без документов», - отметили в СК РФ по Кемеровской области.

Речь идет об уголовном деле 1995-го года: тогда мужчина пришел домой к бывшей сожительнице, чтобы наладить отношения. После отказа он нанес ножевые ранения девушке и ее шестилетней дочери, а после ранил себя. Все трое были госпитализированы, однако мужчина сбежал из больницы. На допросе злоумышленник во всем сознался. В ближайшие два месяца мужчина будет находиться под стражей. Он пройдет психолого-психиатрическую экспертизу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

В конце июня из-за дождей реки в Иркутской области вышли из берегов. Оказались подтоплены более десяти тысяч домов с населением 42,7 тысячи человек. Всего было затронуто 109 населенных пунктов. Жертвами стихии стали 25 человек, семь из них до сих пор числятся пропавшими без вести.