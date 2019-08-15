В Microsoft рассказали о прослушке разговоров пользователей

Компания Microsoft признала, что ее сотрудники могут прослушивать аудиосообщения пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator. Такое заявление компания сделала после того, как был обнародован факт найма сотрудников для прослушивания разговоров по Skype.

В корпорации частично признали, что сотрудники «иногда изучают» поступающий контент. Согласно обновленной политике конфиденциальности Microsoft, обработка персональных данных включает «автоматизированные и ручные (человеческие) методы обработки». По мнению компании, признание этого факта внесет «больше ясности» для пользователей, пишет портал Vice.

Ранее стало известно, что компания Facebook была уличена в неправомерных действиях. Были привлечены сотни подрядчиков, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей. При этом сотрудники, якобы не знали, откуда к ним поступали записи. Facebook подтвердили факт расшифровки аудиосообщений.