Лето будет: синоптики рассказали о возвращении теплой погоды в Москву

В Москве на этой неделе установится теплая погода. По данным Гидрометцентра, воздух в российской столице в ближайшем будущем прогреется до +20… +25 градусов по Цельсию.

Как рассказал научный руководитель центра Роман Вильфанд, в городе ожидается переменная облачность. Также, по его словам, сейчас давление в Московском регионе вернулось к нормальным значениям.

Синоптик добавил, что температура воздуха в ночное время в Москве не будет опускаться ниже +14... +15 градусов, что вполне соответствует середине августа.

Однако, уверяет Вильфанд, настроение москвичам могут испортить осадки: в столице на текущей неделе ожидаются грозовые дожди.