Мощный ливень превратил улицы Магнитогорска в реки: видео

Обрушившийся на Магнитогорск ливень превратил городские улицы в реки. В некоторых районах населенного пункта всего через полчаса буйства стихии транспортные средства ушли под воду по самую крышу.

© Михаил Стрелецкий, VK

Кадры наводнения были опубликованы в социальных сетях. На записи, сделанной в районе ТРК «Тройка», видно, что крупный городской перекресток превратился в «бассейн». Многие автомобилисты остановили свои машины и не решались преодолеть водяную преграду, те смельчаки, которые все же отважились на этот шаг, просто утопили автомобили.

«Если магнитогорцы не едут на море, море придет к ним само», - гласит ироничный комментарий к одной из публикаций во «ВКонтакте».