Православные христиане празднуют Медовый Спас: что можно и нельзя делать в этот день

Сегодня православные христиане отмечают один из самых почитаемых праздников - Медовый Спас. В прошлом этот праздник носил и другие названия - Первый Спас, Маковый Спас, Спас на воде, Проводы лета и Маковей. Но широко известен этот праздник именно как Медовый Спас, так как в этот период начинался интенсивный сбор меда.

Как у многих восточно-славянских праздников, у Медового Спаса есть свои традиции и приметы. Считалось, что если в этот день будет идти дождь, то на протяжении года будет меньше пожаров.

В этот день у православных христиан также начинается Успенский пост. Он длится две недели. В этот период верующим нельзя употреблять в пищу мясо, молочную пищу и яйца. Рыба в Успенский пост разрешается один раз - в праздник Преображения. Убираться и в целом работать по дому тоже не рекомендуется. Считается, что это время лучше посвятить не домашним заботам, а молитвам.

В Медовый Спас принято освящать воду и мед нового сбора и даже купаться в освященной воде. Считается, что в этот день нужно обязательно поесть мед, выпить медовый взвар. В Медовый Спас хозяйки пекут медовые пряники и коврижки и делают облитые медом сладкие булочки. В этот праздник издавна принято угощать всех медом, особенно бедных и нуждающихся. Раньше в Медовый Спас молодые люди и дети ходили по гостям с песнями и танцами, однако эта традиция на сегодняшний день практически изжила себя.