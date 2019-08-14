В Сирии организовали праздник для детей погибших военных

В провинции Эль-Кунейтра организовали праздник для детей сирийских военнослужащих, погибших во время боевых действий. В Курбан-байрам местные врасти решили собрать всех школьников, которые потеряли своих родителей на войне.

Мероприятие прошло в местном Дворце культуры, в нем принимали участие профессиональные психологи из благотворительного фонда «Сердце Сирии».

Многие дети до сих не разговаривают, некоторые не идут на контакт со своими ровесниками, и поэтому такие праздники - хороший способ наладить общение, вывести их на разговор.

А после праздника каждому ребенку вручили подарки: игрушки и сладости.