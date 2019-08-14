Володин назвал инициаторов закона об упрощенной выдаче украинского гражданства россиянам

Новый закон, упрощающий процедуру получения гражданства Украины россиянами, является абсолютным популизмом. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Очевидно, что за принятыми решениями стоит Госдеп США. Тех, кто нарушил закон Российской Федерации, своровал и хочет уйти от наказания и получить политическое прикрытие в виде убежища, будут вместо США и Великобритании отправлять на Украину, где их ждет незавидная участь - отказавшись от родного языка и веры, сеять раздор и создавать напряжение между нашими странами», - заявил Володин.

Спикер Госдумы также отметил, что Соединенные Штаты превратили Украину в государство, которое ценой собственной стабильности и процветания стало очагом для создания проблем и напряженности у границ России.

Напомним, накануне Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства Украины россиянами, «подвергшимися политическим преследованиям». Согласно тексту закона упрощенный порядок получения гражданства будет распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, принимавших участие «в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины».