Нетрадиционная медицина: в Ростове-на-Дону прибывший на вызов фельдшер пнул пожилую пациентку

В Ростове-на-Дону фельдшер, который приехал на вызов, пнул ногой пожилую женщину и уехал. Инцидент был запечатлен камерами видеонаблюдения, после чего запись попала в Сеть. Шокирующие кадры вызвали волну возмущения у жителей города.

Как сообщают очевидцы, они позвонили в скорую помощь и сообщили о пенсионерке, которая потеряла сознание возле одного из домов. Однако когда врачи приехали на место, осматривать ее они отказались. Вместо этого фельдшер о чем-то спорил с женщиной, затем снял перчатки, ударил ее ногой и ушел, передает портал don24.

В больнице, где он работает, уже пообещали провести проверку.