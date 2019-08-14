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СМИ назвали принадлежность приблизившегося к борту Шойгу истребителя НАТО

Роман Захаров
08:26 14.08.2019
Ранее в Североатлантическом альянсе подтвердили факт случившегося, но заявили, что не располагали данными о пассажирах российского борта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Истребитель F-18, который предпринял попытку приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, принадлежит Военно-воздушным силам Испании и входит в состав миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства прибалтийских стран. Об этом говорится в материале испанского издания ABC.

По данным газеты, всего военное ведомство Испании разместило в Прибалтике пять истребителей F-18 и 140 человек личного состава для обслуживания воздушных судов. Испанский контингент находится в литовском Шяуляе и пробудет там до конца лета.

Сейчас миссия Североатлантического альянса по патрулированию представлена ВВС Испании, Великобритании и Венгрии.

Накануне стало известно, что над нейтральными водами Балтики к борту главы Минобороны РФ Сергея Шойгу попытался приблизиться самолет НАТО F-18, однако летчики российских Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру.

Между тем в Североатлантическом альянсе подтвердили, что их истребитель действительно сопровождал самолет РФ, но заявили, что не располагали данными о его пассажирах. В связи с этим из-за близости борта к воздушному пространству НАТО было принято решение о сближении.

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