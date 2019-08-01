США продлят исключения из санкций для ядерных объектов Ирана
Вашингтон продлит исключения из санкций для ядерных объектов Ирана. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Соглашение об исключении из санкций для четырех объектов в Араке и Фордо, а также российско-иранского проекта атомной электростанции в Бушере будет действовать еще 90 дней. По словам Болтона, объекты находятся под наблюдением.
«Мы следим за этой ядерной деятельностью очень пристально. Это будет короткое 90-дневное продление», - сказал он в интервью Fox Business.
Срок исключений выдаваемых США на сотрудничество с Ираном в отношении гражданских атомных объектов истекал 1 августа. После этого Соединенные Штаты должны были ввести санкции против российских, китайских и европейских компаний, включенных в иранские ядреные проекты. Решение об увеличении срока исключений вызвало разногласия в администрации президента США: глава государства Дональд Трамп и министр финансов Стивен Мнучин выступали за продление, в то время как госсекретарь Майк Помпео и Болтон высказывались против.