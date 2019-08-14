В России изменится процедура проверки ОСАГО

Министерство внутренних дел РФ планирует упростить процедуру проверки электронных полисов ОСАГО на дорогах. Согласно проекту закона, автомобилист, который заключил договор в электронном виде, сможет показать при проверке как бумажный документ, так и электронный на устройстве или носителе.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на официального представителя МВД Ирину Волк, сотрудник ГИБДД сможет проверить подлинность документа путем запроса сведений в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

Ранее сообщалось, что в Москве с помощью камер видеонаблюдения начали проверять наличие у автолюбителей полисов ОСАГО. Пока система работает в тестовом режиме.

Автомобилисты будут получать не традиционные штрафные постановления, а информационные письма от УГИБДД по Москве с рекомендациями оформить полис. Штраф в размере 800 рублей автомобилистам придется оплатить позже - по завершении тестирования.