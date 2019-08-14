Хабаровскому краю угрожает четвертая волна паводка

Четвертая волна паводка из-за тайфуна «Кроса», идущего с Японского моря, ожидается в Хабаровском крае.

Накануне уровень Амура у Хабаровска составил 557 сантиметров, увеличившись за сутки на 8 сантиметров. Опасным уровнем для города считается 600 сантиметров.

По прогнозам, в зону подтопления может попасть почти вся островная часть Хабаровска и еще более сорока населенных пунктов.

В настоящее время в Комсомольск-на-Амуре для защиты важнейших объектов инфраструктуры доставлено 16 комплектов водоналивных дамб и аэромобильный комплекс «Гидробарьер». Организовано круглосуточное дежурство спасателей, в том числе авиагруппировки, в состав которой входят три вертолета и самолет.