Названы сроки открытия движения по трассе «Таврида»

Движение по трассе «Таврида», которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем, откроют в сентябре следующего года. Об этом президенту РФ Владимиру Путину сообщили руководители компании, которая занимается строительством дороги. Президент встретился с ними в Крыму.

Путину доложили, что две полосы автомагистрали уже готовы, в четырех-полосном варианте ее сдадут в эксплуатацию в декабре 2020 года.

Поздно вечером Владимир Путин также посетил открытие третьего Международного фестиваля оперы и балета в Херсонесе. Президент посмотрел постановку «Спартак», где главную роль исполнил танцовщик с мировым именем Сергей Полунин.

После спектакля глава государства пообщался с артистами и учащимися открытой в Севастополе Академии хореографии, где Полунин работает художественным руководителем.