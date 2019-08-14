Смертельная жара: аномально теплая погода убила 23 человека в Японии

За неделю 23 жителя Японии стали жертвами аномальной жары, установившейся в стране. Количество госпитализированных из-за погоды японцев превысило 13 тысяч.

По данным местных Главного пожарного управления, необычайная жара установилась на территории практически всей страны. Большинство госпитализированных и погибших пострадали от тепловых ударов.

Наибольшее количество людей пострадала в Токио, а также в префектурах Осака и Саитама. В столице в больницы были доставлены 1465 человек, уточняет местное агентство Kyodo.

Аномальная жара в Японии продолжается не первый месяц. Первые смертельные случаи были зафиксированы еще в июле. Температура почти по всей стране во второй половине месяца установилась на уровне 32-35 градусов тепла. При этом июнь и первая половина июля стали самыми прохладными за последние 30 лет.