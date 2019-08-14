В США запретили возить в самолетах 15-дюймовые MacBook

Федеральное авиационное управление США запретило провозить в самолете некоторые модели MacBook Pro. Речь идет о 15-дюймовых моделях, проданных в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года. В конце июня этого года Apple сообщила об отзыве этих моделей из-за неисправности батареи, которая может перегреться и представлять угрозу пожарной безопасности.

В Федеральном авиационном управлении сообщили, что «осведомлены об отозванных батареях», о чем уведомило основных авиаперевозчиков США. В ведомстве также напомнили о соблюдении правил безопасности от 2016 года о товарах с неисправными батареями, согласно которым устройства их содержащие не должны перевозиться в самолетах в качестве багажа или ручной клади, пишет Bloomberg.

Ранее стало известно, что за 3 дня до начала программы Apple по отзыву MacBook Pro, один из компьютеров взорвался. Фотографии поврежденного ноутбука опубликовал на своей странице в Facebook Стив Ганье. Он сообщил, что ночью, когда все спали, батарея ноутбука взорвалась, из-за чего случился пожар.