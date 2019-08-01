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В МВД назвали предложение о льготах для украинцев, желающих гражданство РФ

Тамара Астапенкова
04:35 01.08.2019
Второго июля Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии,
В МВД назвали предложение о льготах для украинцев, желающих гражданство РФ
© Фото: РИА Новости

В МВД РФ представили предложения по дополнительным льготам гражданам Украины, которые желают получить российское гражданство, и обозначили предложения в области совершенствования законодательства о гражданстве.

Напомним, что Владимир Путин поручил ведомству сформировать предложения по дополнительным преференциям гражданам Украины, желающим получить российское гражданство.

«МВД России представлен доклад президенту РФ по вопросу предоставления гражданам Украины дополнительных преференций для приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке», - приводит слова сообщения пресс-службы правительства РИА Новости.

Отмечается, что в докладе представлены предложения по совершенствованию законодательства о гражданстве, которые необходимо обсудить с членами рабочей группы, разрабатывающей Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы.

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