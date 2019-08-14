Супертайфун «Кроса»: в Приморье объявлено штормовое предупреждение

На территории Приморского края в связи с выходом супертайфуна «Кроса» на северо-восточную часть Японского моря на 16 и 17 августа объявлено штормовое предупреждение. По сообщениям синоптиков ожидаются очень сильные дожди, которые будут сопровождаться ветром 18-23 м/с.

Сообщается, что в регионе возможны паводки. В опасной зоне находятся районы: Хасанский, Октябрьский, Уссурийский, Пограничный, Ханкайский, Спасский, Партизанский, Шкотовский, Лазовский, Кавалеровский, Дальнегорский, Ольгинский, Тернейский, Дальнереченский и Пожарский.

«Гидрологическая ситуация на большинстве рек края усугубится. Создается угроза формирования большого наводнения, охватывающего большую часть края. Высота подъема уровня воды в реках составит от 1,0 до 2,0 м, на отдельных участках рек возможны резкие подъемы уровня воды до 3 м», - говорится в сообщении Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее стало известно, силы МЧС Приморья приведены в режим повышенной готовности. Специалисты ожидают, что при самом неблагоприятном сценарии 15 августа супертайфун обрушит сильные ливни и ураганный ветер на южные острова Японии, далее переместится в Японское море и 17 августа вызовет интенсивные дожди на большей части территории края. Супертайфун «Кроса» может усложнить и без того непростую ситуацию в Приморье. Уже несколько дней в регионе идут ливни, принесенные супертайфуном «Лекима». По оценкам специалистов выпало около половины месячной нормы осадков. Уже сейчас в некоторых местах уровень воды поднялся более чем на метр.

В Китае супертайфун «Лекима» унес жизни 49 человек, 21 житель страны числится пропавшим без вести. Экономический ущерб от разрушений и уничтоженных сельхозугодий составил примерно 3,4 миллиарда долларов.