Эксперты рассказали, сколько меда можно есть без вреда для здоровья

Польза меда для здоровья значительно преувеличена, в связи с чем необходимо в меру употреблять этот продукт. Чтобы лакомство не принесло вреда организму, следует съедать не более двух столовых ложек меда в первой половине дня.

По словам профессора кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктора медицинских наук Алексея Буеверова, даже при условии, что человек будет съедать не более двух столовых ложек меда, необходимо вести активный образ жизни. По его словам, этот продукт содержит антиоксиданты, препятствующие окислению клеток, а также витамины и фруктозу, являющуюся источником энергии.

Врач-диетолог, терапевт Елена Тихомирова в свою очередь убеждена, что польза меда слишком преувеличена: чтобы продукт действительно был полезным для здоровья, его необходимо есть много. Однако, из-за высокого содержания в нем углеводов, мед считается калорийным, в связи с чем употреблять его следует дозированно.

Эксперты сходятся во мнении, что при выборе меда следует отдавать предпочтение продукту в сотах, поскольку это гарантирует качество и натуральность продукта. Пить чай с медом при простуде вряд ли ускорит выздоровление, добавляет Тихомирова. По ее словам, при растворении в горячей воде мед теряет полезные свойства.

«Это скорее утешение, которое пошло исторически: человек простужен, нужно его как-то подбодрить, порадовать, ему давали мед, который был единственным лакомством», - отметила она.

В числе противопоказаний для употребления меда ожирение и аллергия на цветы или пчелиный яд. А вот сочетание меда с алкоголем и употребление медовухи может вызвать цирроз печени, убежден Буеверов.

«Если человек выпил бокал в месяц, то ничего с ним не будет, а если употреблять регулярно, то это существенно ускоряет риск изменений в печени, вплоть до цирроза», - цитирует его РИА Новости.

Ранее эксперты рассказали, какой мед наиболее опасен. Чтобы установить, вреден ли продукт, необходимо сначала его проверить в лаборатории и лишь затем употреблять, убеждены специалисты.