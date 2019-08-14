СМИ: в России могут запретить эксплуатацию старых автомобилей

В комитете Госдумы РФ по промышленности предложили запретить эксплуатацию старых транспортных средств. Соответствующая инициатива уже была направлены в Минтранс и Минпромторг.

В настоящее время не уточняется, о каких конкретно машинах идет речь – частных или коммерческих. Также неизвестно, какие санкции могут быть применены против владельцев старых машин.

Производители автомобилей уже поддержали данное предложение, уточняет «Коммерсант». В Минпромторге добавили, что старые транспортные средства должны выводиться из эксплуатации при помощи «мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава».

В России аналогичные инициативы появлялись и раньше, однако законами они не становились. Единственным исключением стал запрет на перевозки детей автобусами старше 10 лет. Ожидается, что уже в 2020 году норма вступит в силу.