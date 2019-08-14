В Черногории оценили ущерб от антироссийских санкций в 2 миллиарда евро

Парламентарий Скупщины Черногории Милан Кнежевич заявил, что потери страны от антироссийских санкций составили примерно 2 миллиарда евро. По его словам, раньше каждый третий турист приезжал из России.

«Раньше каждый третий турист и каждая вторая инвестиция были из России. Сейчас ситуация изменилась в худшую сторону и многие местные предприниматели сталкиваются с финансовыми проблемами. К настоящему моменту Черногория потеряла около €2 млрд из-за антироссийских санкций», — сказал депутат.

Милан Кнежевич также рассказал, что правящая партия старается найти связь между попытками госпереворота в 2016 году и обвинениями РФ во вмешательстве в президентские выборы США.

«Увы, нынешние черногорские власти согласились выполнять грязную работу в этой игре, а наша страна стала одним из главных опорных пунктов в геополитической борьбе с Россией. Но надо понимать, что Черногория, собственно, и была втянута в НАТО ради выполнения этой роли», — приводят слова парламентария «Известия».

Кнежевич добавил, что в 2020 году в Черногории планируют построить центр НАТО. По мнению депутата, таким образом в стране появится «небольшая военная база», где будут работать зарубежные специалисты.

Напомним, что в Черногории был принят закон, согласно которому теперь разрешается отправлять черногорских военных на учения, которые будут проходить за рубежом. И в свою очередь в Черногорию можно будет приглашать солдат из стран НАТО.